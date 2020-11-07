İlaç kutularına gizlenen uyuşturucular ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde, Adıyaman Şanlıurfa karayolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 3 adet ilaç kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette 180 gram bonzai uyuşturu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli bir kişi ile ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.