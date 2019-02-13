İlçe milli eğitim müdürleri bir araya geldi

Adıyaman'ın Tut ilçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, Tut ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Yücel ve Tut ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Uyar, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ile bir araya geldi.

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette eğitim yatırımları ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyarette, Tut ilçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, Tut ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan rölyef eserini ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen'e takdim etti.

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek Tut ilçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Yücel ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Uyar'a teşekkür etti.