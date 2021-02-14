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İlçeye inen kurtları araçla kovaladılar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezine kadar inen kurtları gören vatandaşlar araçla kovaladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezine kadar inen kurtları gören vatandaşlar araçla kovaladı.


Gölbaşı ilçe merkezinde kurt tedirginliği yaşandı. Aç kaldıkları için ilçe merkezine inen 3 kurt vatandaşlar tarafından Kurugeçit Mahallesi'nde fark edildi. Vatandaşlar bir taraftan cep telefonları ile kurtları görüntülerken, diğer taraftan da kimseye zarar vermemeleri için araçla kovalayarak kaçırmaya çalıştı. Kurtlar dağlık bölgeye doğru kaçtı.

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