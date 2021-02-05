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İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Güvel'den İHA'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Erdoğan Güvel, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.


Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği'nin (İGD) açılışı için geldiği Adıyaman'da İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret eden Bölge Müdürü Erdoğan Güvel, Ahmet Arslantaş ile sohbet etti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanları ve basın kuruluşları ile ilgili ilişkilerin konuşulduğu ziyarette konuşan Erdoğan Güvel, basın kuruluşlarının önemli görev üstlendiğini dile getirdi.


İHA Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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