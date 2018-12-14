“İletişimde Ustalık Zirvesi” konulu seminer düzenlendi

Seminerden önce Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile bir araya gelen Deneyimsel Tasarım Öğretisi Enstitüsü eğitmenleri Rektör Gönüllü'ye kendilerine böyle bir fırsat tanıdıkları için teşekkür etti.

Rektör Gönüllü ise yaptığı konuşmada, "İletişim hayatın vazgeçilmez bir tarafı. İnsan ilişkilerinde iyi bir iletişimle daha iyi sonuçlar alınabileceği de herkesin malumu. Böyle seminerleri önemsiyorum, çünkü bugünün gençleri yarın çeşitli platformlarda bizleri temsil edecekler ve iletişimi başarılı kıldıkça bu gençlerimizi de daha iyi noktalarda görebileceğimize inanıyorum" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi Enstitüsü eğitmenlerince gerçekleştirilen seminerde, Stratejist Eğitmen Erdem Özbay, deneyimsel tasarım öğretisi nedir, iletişim nedir ve ne değildir, iletişim çeşitleri, insan tanıma sanatı-temsil sistemleri, insan tanıma sanatı-meta programlar, genel iletişim stratejileri, iletişimde bedel, iletişimde beklenti yöntemi, üç boyutlu iletişim, sahne sunum becerileri gibi konularda dinleyicilere bilgi verdi.