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İlkokul öğrencilerinden bilim şenliği

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen bilim şenliği büyük ilgi gördü.


Öğrencilerin okul önünde bulunan kaldırım üzerinde yaptığı bilim şenliğinde yapılan deneyler hem okul velileri hem de vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi. Bir birinden farklı deneyler yaparak becerilerini sergileyen öğrencilerin mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Yapılan bilim şenliği ile alakalı açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ebubekir Turmaz, “Amacımız burada ders konularımızın tamamını yaparak, yaşayarak olması gereken bir ortamda yapılması sağlanmasıydı onu da yaptık. Bu tür deneyler örnek olabilecek çalışmalar içeriyor. Bu deneyler derslerdeki konuların somutlaştırılmış halidir. Amacımız bunları göstermekti” diye konuştu.

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