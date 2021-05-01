İlkokul öğrencisi kumbarasını Afrika'ya bağışladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ali Osman Çağrı, bir yıl boyunca kardeşleri ile biriktirdiği kumbarasındaki 721 lirayı Afrika'ya bağışladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Gölbaşı Hayrat Yardım Temsilciliği “Kendi Kendine Yetebilen Bir Afrika İçin” projesi yürütülüyor.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy ilkokulu İkinci Sınıf Öğrencisi Ali Osman Çağrı bir yıl boyunca kardeşleri ile biriktirdiği kumbarasındaki 721 lirayı Afrika'ya göndermek için Gölbaşı Hayrat Yardım Gönüllü Temsilcisi Abdullah Çaktı 'ya teslim etti.

Gölbaşı Hayrat Yardım Gönüllü Temsilcisi Abdullah Çaktı , “Kendisi küçük fakat yüreği kocaman olan Ali Osman'ı, Kardeşleri Muhammed ile Mustafa'yı ve bu küçük kahramanları yetiştiren anne ve babasını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Küçük yaşta yardımlaşma değerini öğreten ve destekleyen anne ve babasını alkışlıyorum. Ali Osman ve kardeşleri kumbarayı vermek istediklerinde çok duygulandım ve geleceğimiz olan bu yavrularımızı görünce istikbalimiz çok daha güzel olacak inşallah dedim. Ali Osman bizlere değerlerimizi öğretme cihetiyle güzel bir örnek teşkil etti. Rabbim dinine, vatanına, milletine ailesine hayırlı bir evlat olmayı nasip etsin inşallah” dedi.