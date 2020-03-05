İlkokulda deprem tatbikatı

Okulda gerçekleştirilen deprem tatbikatında okul yönetimi tarafından ikaz alarmları çalındı. Alarm sesini duyan öğretmen ve öğrenciler sınıflarındaki sıraların, masaların yanına çökerek burada depremin durmasını beledi. İkaz alarmlarının susması ve senaryo gereği yapılan depremin bitmesiyle öğrenciler, öğretmenleriyle beraber kontrollü bir şekilde okul bahçesinde bulunan toplanma alanlarına geçerek burada bekledi. Gerçeği aratmayan deprem tatbikatında öğrencilere okul yönetimi tarafından bilgiler verildi. Öğrencilere, deprem esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerden bahsedildi.

Okul Müdürü Nihat Kaplan, bu tür eğitim ve tatbikatların oldukça önemli olduğunu ve zaman zaman böyle tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Müdür Kaplan, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak öğretmenlere, okul personellerine ve öğrencilere teşekkür etti.