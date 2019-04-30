İlkokulda okuma bayramı sevinci

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, TOKİ Esentepe İlkokulunda düzenlenen ‘Okuma Bayramı' etkinliğine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

TOKİ Esentepe İlkokulunda düzenlenen etkinlikte dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi. Emniyet Müdürü okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve çok sayıda öğrenci velilerinin katıldığı programda konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, “Varlığımızın sebebi, geleceğimizin teminatı güçlü Türkiye'nin gelecekteki mimarları sevgili öğrenciler hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu okuma bayramını hazırlayanları kutluyorum. Bizim bir hedefimiz vardı. Biz 7'den 77'ye Adıyaman'ın gönlünde taht kurma iradesiyle, azmiyle yola çıktık. İşte 7'de burada 77'de burada, ben buradan hepinizin önce kendinizi sonra Adıyaman'ı sonra da TOKİ İlkokulunu alkışlamanızı istiyorum. Bugün bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada okuma bayramında okumayı ilk öğrendiğiniz günden itibaren bizim o deyişlerimizi, destanlarımızı ileriye taşıyacaksınız. İşte sizler gelecekte hepiniz birer makam da mevki de tek bir hedefle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet var olması için bu hedefle büyüyeceksiniz, yolunuzda yürüyeceksiniz. Tekrardan bu güzel okuma bayramınızın hepinize kutlu olmasını diliyorum, gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve davetliler düzenlenen etkinlikte eğlenceli vakit geçirdi.