İmam Hatip Lisesinden kan bağışı kampanyası

Adıyaman'ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kızılay Adıyaman Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Ramazan ayının gelmesiyle Kızılay kan bankasında herhangi bir sorun yaşanmaması için düzenlenen kan bağışı kampanyasında ilçe merkezindeki kamu çalışanları, 18 yaş üstü lise öğrencileri ve vatandaşlar gönüllü kan bağışında bulundu.

Kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu dile getiren Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş, " Bir damla kan ile bir hayat kurtarılabileceğini söyledi. Okul olarak bir hayat kurtarmaya vesile olmak adına böyle bir faaliyet başlattık. Sağ olsun Kızılay ekibi bizleri kırmayarak davetimize icabet etti. İstediğimiz sonuca ulaştık. Daha önce ilçemizde yapılan kan bağışı kampanyalarında en fazla 57 ünite kan alınmıştı. İlk başta amacımız bunun üstüne çıkmaktı. Çok şükür günün sonunda ulaştığımız rakam 65 oldu. Kan bağışı kampanyamıza katılan başta öğrencilerimiz ve personelimize ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.