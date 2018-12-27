İmam hatip ortaokulunda satranç sınıfı açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Ortaokulunda satranç ve akıl oyunları sınıfı açıldı.

Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda açıklan satranç ve akıl oyunları sınıfı sayesinde öğrencilerin hem eğlenmesi hem de spora yönlendirilmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Reşit Kaşıkara, “Türkiye satranç federasyonu ve iş bankasının katkılarıyla açılan satranç ve akıl oyunları sınıfı sayesinde öğrencilerimiz eğlenerek öğrenecek ve analitik düşünebilen, sporu seven ve sporla yaşayan öğrenciler yetiştireceğiz. Egzersiz çalışması başlatılarak satranç takımı çalışmalarına da başlandı. Okulumuza hayırlı olmasını diler öğrencilerimizin başarılarını temenni ederiz. Bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.