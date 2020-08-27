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İmamağa Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde devam ettiği asfalt çalışmalarının yanı sıra kenar mahallelerde ağırlık veriyor.


Adıyaman Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında İmamağa Mahallesinin kenar sokaklarının da asfaltlandı. Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkilileri, hedeflerinin asfalt sıkıntısı olan tek bir sokağın bile kalmaması olduğunu söyleyerek, “Asfalt probleminin olmadığı bir Adıyaman için mevsim başından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarına İmamağa Mahallesi'nin kenar sokaklarında da devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar hedeflediğimiz tüm noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.

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