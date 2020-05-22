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İmamağa Mahallesinde yol çalışmaları

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İmamağa Mahallesinin bazı sokaklarında asfalt öncesi yol çalışmalarına başladı.


Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalara İmamağa Mahallesindeki sokaklarda da devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 19116, 19117 ve 19118 numaralı sokaklarda asfalt öncesi çalışmalar gerçekleştirildi.


Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde asfaltın döşeneceğini dile getirdi.

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