İmamağaspor'un ‘Memleket Çocuğu Projesi' destek bekliyor

ADIYAMAN (İHA) Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon Adıyaman'ı temsil edecek olan İmamağaspor kadrosunu Adıyamanlı çocuklardan kurdu.

17 Nisan tarihinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig müsabakaları öncesinde İmamağaspor Kulüp Başkanı Muhummet Akbaş basın açıklaması yaptı. Başkan Yardımcısı Onur Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çiçek ile birlikte basın açıklaması yapan Başkan Muhammet Akbaş, mahalle takımı iken 3 yılda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden bir takım olduklarını belirtti.

‘Memleket Çocuğu Projesini' hayata geçirdiklerini ve Adıyamanlı futbolcular ile ligde mücadele edeceklerini belirten Başkan Akbaş, “2017 yılında kurulan bir kulüp olarak 3 yılda başarılı olduk. Bu pandemi sürecinde Bölgesel Amatör Lige çıktık. Masraflı bir lig ve çok ekonomik zorluk yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'tan lige katılım ve evrak giderlerimiz için 56 bin TL, Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın girişimleriyle Spor Toto'dan 50 bin TL destek geldi. Valimiz ise her türlü desteği vereceğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig masraflı bir lig olduğu için ekonomik olarak rahatlamamız lazım. Bizim gayemiz memleketimizin çocuklarını futbola kazandırmak. Memleket Çocuğu Projesini hayata geçirmek istiyoruz. Hep birlikte bu yola çıktık. İmkanımız olmadığı için biz akşamları yapıyoruz. Sporcularımız çeşitli işlerde çalışıyor. Gündüz işlerinde çalışıp, gece antrenman yapmaya çalışıyorlar. Maddi gücümüz ancak buna yetiyor. Dışardan gelen sporculara verilen desteğin yarısın bu memleketin çocuklarına verilirse, bu memlekette futbol sorunu biter. Biz bir ay boyunca seçme yaptık. Bu kentin çocuklarıyla yola çıktık.

Ben kendim inşaatta çalışıyorum. Bende işimi gücümü bırakıp çocuklarla ilgileniyorum. Bir yıl bu çocuklara imkan verilirse, ne kadar güzel bir sonuç alındığını göreceksiniz. Rakiplerimizle eşit şartlarda değiliz ama biz kendi mücadelemizi vereceğiz. İnşallah büyüklerimizde bize sahip çıkar. Bir malzeme gideri bile 130-140 bin TL'yi buluyor. Gerisi siz düşünün. Bu memleketin evlatlarına destek istiyoruz” dedi.

Başkandan sonra Başkan Yardımcısı Onur Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çiçek'te konuşma yaptı.