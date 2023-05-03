Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahta'da yaptığı konuşmada, "Siyaseti samimiyetle, ortak akılla yapacağız" dedi.

Kahta'da halka seslenen İmamoğlu, konuşmasına depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Ekrem İmamoğlu, "Siyaseti samimiyetle, ortak akılla yapacağız. Böyle olmaz. Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Bu memleketin bize emaneti, bu milletin birliği ve dirliğidir. Bu memleketin bize emaneti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ebediyen yaşamasıdır. Bunu 86 milyon insanımızla yaşatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz, ‘ben bilirim' yok. Siyasetin silahı olamaz yargı. Yargı, adamına göre olmaz. Bizi ayakta tutan tek şey adalettir, adalet. Devletin dini adalettir. Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın. Bu memleketin en büyük güvencesi gençlerimiz. Buradaki genç kardeşlerime bakarken, birinize hafif yan gözle bakanı seçmeyin. Sizi anlayan, dinleyen yöneticileri seçin. Bu yöneticilik kavramı değişecek. Devlet vatandaşına gücünü göstermez. Devlet afette gücünü gösterir, bir işi yaparken gücünü gösterir. Ama vatandaşına şefkatini gösterir. Güler yüzünü gösterir. Somurtan kim varsa yollayın evine" diye konuştu.