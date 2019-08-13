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İncelediği av tüfeği ölümüne neden oldu

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyünde evde bulunan av tüfeğini inceleyen şahıs, tüfeğin ateş alarak çenesinden vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyünde evde bulunan av tüfeğini inceleyen şahıs, tüfeğin ateş alarak çenesinden vurulması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyünde ikamet eden 48 yaşındaki Yusuf Akburak, evde bulunan pompalı av tüfeğini eline alarak inceledi. Akburak'ın tüfeği incelediği esnada tüfek aniden ateş aldı. Çenesinden vurulan Akburak, kanlar içerisinde yere yığılırken silah sesi ile odaya koşan aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Akburak, Gerger ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akburak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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