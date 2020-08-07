İncir ağacından düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da, çıktığı incir ağacından düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 925 Sokak içerisindeki evlerinin bahçesinde bulunan incir ağacına çıkan Mehmet Y., isimli kişi incir topladığı esnada aşağıya düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Mehmet Y., yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.