İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

Adıyaman’da midesinde metan gazı biriken ineğin gazı hortumla çekilerek yakıldı.

Adıyaman'da midesinde metan gazı biriken ineğin gazı hortumla çekilerek yakıldı. Yakılan gazın görüntüsü doğalgazı andırdı.


Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akyazı köyünde meydana geldi. Erdal İbiş isimli vatandaşın doğum yapan ineğinin karın şişkinliği ve nefes alamama şikayeti üzerine Veteriner Hekim Şahin Yıldız'a bilgi verildi.


Köye gelen Şahin Yıldız ineğin gazının olduğunu belirleyince, ağızdan ineğin midesine hortum yerleştirildi. İneğin midesinde sıkışan metan gazı hortum yardımıyla dışarı yakılarak çıkartıldı. Çakmak ile yakılan gaz, doğalgazı andırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.