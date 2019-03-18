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İnek definecilerin açtığı çukura düştü

Adıyaman’da dağlık alanda otlayan inek daha önce defineciler tarafından kazılan çukura düştü.

Adıyaman'da dağlık alanda otlayan inek daha önce defineciler tarafından kazılan çukura düştü.


Olay, Adıyaman merkeze bağlı Zey Köyü'nde meydana geldi. Mustafa Taşkı'na ait inek, Zey Köyü'nün dağlık bölgesinde otlarken daha önce kaçak kazı yaparak define arayan kişiler tarafından açılan çukura düştü. İneğin çukura düştüğünü gören köylüler ineği çıkartmak istedi ancak başaramadı.


Köylüler ineği kurtarması için itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineğin zarar görmeden çıkartılması için uzun uğraşlar verdi.


İnek bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkartılarak sahibine teslim edildi.

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