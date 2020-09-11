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İnek elektrik direğine sıkıştı

Adıyaman’da elektrik direğinin arasına sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin direği ikiye ayırmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'da elektrik direğinin arasına sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin direği ikiye ayırmasıyla kurtarıldı.


Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Dumanlı Mezrası'nda meydana geldi. Ahmet Avcı'ya ait inek bağlı olduğu elektrik direğine kafasını soktu. Kurtulmak isterken direğe sıkışan ineği gören sahipleri, kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verildi.


Olay yerine gelen ekipler elektrik direğinin ekipmanlar ile ayrılması gerektiğine karar verince Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi.


Akedaş ekipleri direğin elektriğini kestikten sonra Adıyaman Belediyesi ekipleri, kesici ve ayırıcı kullanarak elektik direğini ikiye ayırdı. Kesilen ve genişletilen elektrik direği titiz bir çalışmanın sonunda inek zarar görmeden sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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