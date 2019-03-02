İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnekleri elektrik çarptı

Adıyaman’ın Gerger İlçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği yere ahır yapan şahsın 5 ineği elektrik akımına kapıldı, olayda 1 inek telef oldu.

Adıyaman'ın Gerger İlçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği yere ahır yapan şahsın 5 ineği elektrik akımına kapıldı, olayda 1 inek telef oldu.


Olay, Gerger'in Yayladalı Köyü Bazik Mezrasında meydana geldi. Yüksek gerilim hattının geçtiği ve elektrik direğinin bulunduğu yere izinsiz ahır yapan V.B. isimli çiftçinin 5 ineği elektrik akımına kapıldı. Olayı gören çiftlik sahibi durumu veteriner hekime bildirdi. Elektrik akımına kapılan ineklerden 1'inin telef olduğu, 4'ünün ise akımdan etkilendiği öğrenildi.


Olay sonrası bölgeye giden Akedaş ekipleri herhangi bir kaçak akıma rastlamadıkları, şiddetli rüzgardan elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu akımın oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. V.B.'nin şikayetçi olması nedeniyle konuyla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.