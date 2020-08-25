İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat demirlerini çalmak isterken yakalandı

Adıyaman’da, bir kişi yapımı devam eden inşaat demirlerini çaldığı esnada yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'da, bir kişi yapımı devam eden inşaat demirlerini çaldığı esnada yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaata ait demirleri alarak kağıt toplama aracına yükleyen Ahmet E., isimli şahsı fark eden vatandaşlar durumu inşaat görevlilerine bildirdi. İnşaat görevlileri ve vatandaşlar tarafından yakalanan Ahmet E., olay yerine çağrılan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.