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İnşaat işçisi iskeleden düştü

Adıyaman’da binanın dış cephesinde çalışan inşaat işçisi iskeleden düştü.

Adıyaman'da binanın dış cephesinde çalışan inşaat işçisi iskeleden düştü.


Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı binanın 2'nci katında çalışan dış cephe işçisi Halim Çiçek, üzerinde durduğu iskelede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan işçi, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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