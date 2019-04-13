İnşaat işçisinin üzerine yük asansörü düştü

Adıyaman'da inşaat halindeki binada çalışan inşaat işçisinin üzerine yük asansörü düştü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde meydana geldi. İki katlı binanın üzerine yapılan 3. Kat inşaatına yük asansörüyle briket taşıyan yük asansörünün halatı kopunca inşaat işçisi Turhan Şer'in üzerine düştü. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hastanede tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.