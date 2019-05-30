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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatın 4’üncü katından aşağıya düşen işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katından aşağıya düşen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Cuma Çakır (51), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Cuma Çakır,, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


İşçinin olayı haber alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım da hastaneye gelerek işçinin yakınlarına başsağlığı diledi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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