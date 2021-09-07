İnşaattan kablo çalan hırsız kameralara yakalandı

Adıyaman'da bir inşaata girerek kablo çalan şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Şehit Hasan Aydoğdu Parkı yakınlarında Erdal Coşkun'a ait yapımı devam eden inşaata gelen kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, burada bulunan seyyar kabloları tek tek toplayarak aldı. İnşaata kurulan güvenlik kamerasına aldırış etmeyen şahsın hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıs, inşaat alanında çaldığı kabloların ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden inşaat görevlileri polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaatta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.