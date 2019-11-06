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İnternet kafeler ve oyun salonları denetlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında kurallara uymayan kafe ve oyun salonları hakkında işlemler yapıldı.


Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde yaşı küçük çocuk bulunduran ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine polis ekiplerince cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerin ise aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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