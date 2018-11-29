İntihar teşebbüsünde bulunan kanser hastasını polis ikna etti

Adıyaman'da, bir binanın terasına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan kanser hastası kadını polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zombaba Camii yakınlarında ikamet eden ve kanser tedavisi ile psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen N.K. (50), isimli kadın, bilinmeyen nedenlerden dolayı bir binanın 5.katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen N.K., bulunduğu yerden indirildi. Aşağıya indirilen kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.