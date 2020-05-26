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İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı

Adıyaman’da çatının saçaklarında ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da çatının saçaklarında ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.


Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde çatının saçaklarında ki ipe dolanan ve mahsur kalan kuşu fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuşun bulunduğu yere merdiven ile ulaşarak, kuşu bulunduğu yerden kurtardı.


Kuşu ipten kurtaran itfaiye ekipleri kuşu serbest bıraktı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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