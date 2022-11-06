İplere dizilen altın sarısı hurmaların "kuruyemiş" yolculuğu başladı

Türkiye'de en çok hurma yetiştiren ikinci yer olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Trabzon hurması kurutma mesaisi başladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinden sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 5 bin dekarlık hurma bahçesiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alırken, Adana'nın Kozan ilçesi yetiştiricilikte üçüncü sırada yer alıyor. Gölbaşı ilçesinde bu yıl 7-8 bin ton hurma hasadının yapılması bekleniyor. Genellikle yaş meyve olarak tüketilen ancak son yıllarda kurutularak kışlık kuruyemiş olarak satılan protein ve karbonhidrat deposu Trabzon hurması, normal hasadından iki hafta sonra toplanıyor. Kasalara doldurulan hurmalar, kadınlar tarafından tek tek soyuluyor. Kurutmalık hurmaların soyulmasında kadın işçiler çalışarak kadın istihdamı sağlanıyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten hurma soyma işi için kadınlar ilçeye çalışmaya geliyor. Kabukları soyulan hurmalar özel olarak yapılan aparatlar ile ipe tutturuluyor. İplere asılan hurmalar 2 hafta boyunca güneşte bırakılıyor. Gölbaşı ilçesinde birçok evin balkonunu iplere dizilen hurmalar kaplıyor. İki haftanın sonunda toplanan hurmalar, paketlenerek kışlık kuruyemiş olarak satışa sunuluyor. Gölbaşı ilçesinde yaş olarak tüketilecek hurmaların hasadına ise 2 hafta sonra başlanılacak.

Trabzon hurması üreticisi Ali Suçağı, kurutmalık hurma işine iki yıl önce girdiklerini, geçen yıl 5-6 ton kuruttuğunu ancak bu yıl bunu 20-25 tona çıkartacağını söyledi. Suçağı, “Trabzon hurmamız genelde yaş tüketilen bir meyvedir. Son iki yılda hurmayı kurutarak ticaretini yapmak istedik. İş sahasını genişletmek için kurutma işine girdik. Bu çalışmamız tutuldu. Daha çok insanlarımıza iş sahası, kadınlarımıza istihdam sağladık. Geçen yıl 5-6 ton kurutmuştum, bu yıl 20-25 ton hurma kurutacağım. Yaklaşık 3,5 ton yaş meyveden 1 ton hurma kurusu elde ediyoruz” dedi.

Hurma soyma işinde çalışan kadınlar da bu işin kendilerine yeni bir ekmek kapısı olduğunu belirterek, başka il ve ilçelerden gelip bu işte çalıştıklarını dile getirdiler.

Son yıllarda Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla 100 bin adet hurma fidanı dağıtıldığını ve ekili alan miktarının hızla arttığına dikkat çeken Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, kuruyemiş hurmaların yaygınlaştığını söyledi. Kıyas, “Adıyaman'da yetişen hurmanın büyük çoğunluğu Gölbaşı ilçesinde yetiştiriliyor. Şu an 5 bin dekar alanla Türkiye'de ikinci sıradayız. Denizli Honaz ilçesi birinci sırada, bizden sonra Adana Kozan ilçesinde en fazla yetiştiricilik yapılmaktadır. Şu anda yaklaşık 7-8 bin ton bir ürün elde ediyoruz. Bu yılda aşağı yukarı aynı rekolteyi bekliyoruz. Özellikle yetiştiricilerimiz son 2 yıldır kurutmaya başladılar. Başlar başlamaz da Türkiye'nin birçok yerinden kurutma talepleri aldı. Tonlarca kurutma yapan çiftçilerimiz talepleri karşılamaya çalışıyor. Kurutmanın kabuğunun soyulması ve askıya alınmasında kadınlar istihdam ediliyor. Yakın gelecekte belki ürünümüzün neredeyse yarısı kurutmalığa gidecek. Çünkü kurutmalığın katma değeri daha yüksek, daha çok talep görüyor. Trabzon hurması özellikle protein ve karbonhidrat değeri çok yüksek olduğundan bir adet kuru veya yaş tükettiğinizde bir öğün yemek ihtiyacınızı karşılıyor” dedi.