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İş adamı Adnan Akcan 1 Mayıs Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.


İşadamı Adnan Akcan, Türkiye'nin gücünü çalışan üreten, emek harcayan işçilerden aldığını belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.


Akcan, "Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz de gücünü çalışan, üreten, emek harcayan işçilerimizden almaktadır. Bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören birlik ve dayanışma ruhunu yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetten geliyoruz. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki ekonominin temel unsuru olan insan emeğine gereken önemin verilmesi aynı zamanda gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin medeniyet seviyelerinin de bir göstergesidir. Çalışan tüm personelimizi ayrım yapmadan büyük bir ailenin üyeleri gibi görüyoruz. 1 Mayısın Emek ve Dayanışma Gününün anlamına uygun, insan onuruna yaraşır bir şekilde, kardeşlik duygularıyla, huzur, güven ve barış ortamında kutlanmasını temenni ederim" diye konuştu.

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