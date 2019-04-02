İş adamı Akcan Miraç kandilini kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Müteahhit Adnan Akcan, mübarek Miraç Kandilini kutlayarak açıklamalarda bulundu.

İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan İşadamı Akcan, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) insanlık adına alemlerin Rabbiyle buluştuğu ve insanlığın kurtuluşu için çeşitli müjdelerle geri döndüğü Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç kandilinin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesi temenni ediyor. Bu vesileyle, Müslüman Aleminin Miraç Kandilini kutlar, bu mukaddes gecenin, milletimizin birlik ve beraberliğini arttırmasını, toplumsal bağımızı kuvvetlendirmesini, bütün dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim” diye konuştu.