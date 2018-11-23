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İş Adamı Akcan Öğretmenler Gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı müteahhit Adnan Akcan 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı müteahhit Adnan Akcan 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.


Gölbaşı Yavuz Selim İlkokuluna gelen İşadamı Akcan, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.


Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir süre sohbet eden Akcan, daha sonra öğretmenlere karanfil takdim etti. Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğuna değinen Akcan "Bir ulusun modern ülkeler seviyesine erişebilmesi ancak eğitimle mümkündür. Öğretmenlik kutsal bir meslektir, peygamber mesleğidir. İnsanları kötülükten alıkoyar, iyiliğe sevk eder” diye konuştu.

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