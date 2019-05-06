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İş Adamı Akcan'dan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Müteahhit Adnan Akcan mübarek Ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Müteahhit Adnan Akcan mübarek Ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Adnan Akcan yayımladığı mesajında, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Akcan, “Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Ramazan Ayı, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son ayetlerinin yeryüzüne indiği dolu bir aydır. Ramazan Ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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