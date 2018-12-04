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İş makinesi devrildi: 1 Ölü

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta iş makinesinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta iş makinesinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesi Mahmut Nedim Örkten Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta sürücüsü öğrenilemeyen forklift bilinmeyen nedenlerden dolayı devrildi. Meydana gelen kazada iş makinesi altında kalan Mehmet Akın (26), ağır yaralandı. Yaralı Akın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Akın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Akın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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