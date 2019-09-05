İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi 9030 Nolu Sokakta Tayfun Öşek'e ait iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.