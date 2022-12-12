İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Yanar'a ait bir iş yerinde yangın çıktı. Gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol edilerek söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.