İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kapcami Mahallesi Oturakçılar Pazarı içerisinde bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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