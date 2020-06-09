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İş yerinde korkutan yangın

Adıyaman’da, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında bulunan 9 katlı bir binanın 8.katındaki bir iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerine alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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