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İş yerinde korkutan yangın

Adıyaman’da, bir tamirhanede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir tamirhanede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Şeyh Muhyiddini İbni Arabi Cami yakınlarında Ahmet Lebben'e ait motosiklet tamirhanesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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