İş yerindeki paralarla kayıplara karıştı

Adıyaman'da bir işletmeye giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, çaldıkları paralarla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahalle'sinde faaliyet gösteren A.S'ye ait işletmeye gece saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, burada bulunan 400 TL parayı aldı. şahıs yada şahıslar çaldıkları parayla kayıplara karışırken sabah saatlerinde durumu fark eden A.S., polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.