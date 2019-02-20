İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, bir iş yerinde hırsızlık yaparak jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, bir iş yerinde hırsızlık yaparak jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Ahmethoca Köyünde bulunan M.Ö.B., isimli kişiye ait bir taş ocağına giren G.F., isimli şahıs, burada bulunan demir kesme makası, çekiş, keser, balyoz ve demir parçalarını çaldı. Yaşanılan olay sonrası ihbar üzerine harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda G.F., isimli şahıs devriye görevi esnasında yakalandı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramalarda iş yerinden çalınan malzemeler ele geçirildi. Burada gözaltına alınan şahıs, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.