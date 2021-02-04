İş yerinden kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde iş yerinde 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerini muhafaza altına alan polis ekipleri konuyla ilgili olarak E.G., ve A.B., isimli iki kişi hakkında işlem başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.