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İş yerine silahlı saldırı

Adıyaman’da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı.


Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Sıratut Camisi yakınlarında bulunan M.K., isimli kişiye ait iş yerine kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırı sonucunda iş yerinin camları parçalandı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken 9 el ateş eden şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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