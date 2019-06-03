İşadamı Adnan Akcan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan İş Adamı Adnan Akcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların sevinçleri paylaşma ve dayanışma günü olduğunu dile getiren İş Adamı Akcan, "Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde unutmamalıyız ki, bayramlar sevinçleri paylaşma ve dayanışma günleridir. Akrabalık ve aile bağlarımızın canlı tutulmasına ve güçlendirilmesine özen göstermeliyiz. Hiç kuşkusuz hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının sorunlarımızın çözümünde etkili olacağını unutmamalıyız. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve sevgi dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.