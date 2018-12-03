İşadamı Akcan inşaat sektörünü değerlendirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhit işadamı Adnan Akcan, inşaat sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşüm ve inşaat projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akcanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akcan, müteahhitlik sektörünün mutlaka disiplin altına alınması gerektiğini söyledi.

İş bilmeyen müteahhitler nedeniyle birçok sıkıntının ortaya çıktığını anlatan Akcan, "Elini kolunu sallayan bu sektöre giriyor. Piyasayı bilmeden, ekonomiyi bilmeden, projeyi bilmeden ve ne olduğu belirsiz proje ile ortaya çıkıyorlar. Banka faizlerini yükselmesi ve daha birçok nedenden dolayı daralan sektörde yeni ortaya çıkan müteahhitlerin ucuz işçilik peşinde koşmaları nedeniyle kalitenin düştüğü yapılan binaların satılamaması ve doğal olarak vatandaş ile yeni müteahhitlerin çekişmesiyle oluşan sıkıntılı durumdan etkilendik. Bunun yolunun disiplin altına girmek olduğunu cebinde parası olan herkesin her işi yapamayacağını bilmesinin gerekli. Ülkede yaşanan döviz sıkışıklığının da sektöre etki etki ediyor. Ortalama yüzde 15 - 30 bandında karla iş alan müteahhitlerin yüzde 70'lere yakın fiyat artışlarını sübvanse etmesinin mümkün değil. Ayrıca tüm girdi maliyetlerinde oluşan artışın yanı sıra aylık ortalama yüzde 1,7-1,8 seviyesine çıkmış bulunan konut kredisi faizlerinin de yükseliş eğilimi dikkate alındığında, sektörün desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilirliği açısından sektörün disiplin altına alınması gerekli” diye konuştu.