İşadamı Akcan şehitler için taziye mesajı yayımladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde işadamı Adnan Akcan Irak sınırında 4 askerin şehit olmasını derin bir üzüntü ile öğrendiğini ifade ederek ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

İşadamı Adnan Akcan yayımladığı taziye mesajında, Irak sınırında 4 kahraman askerimizin şehit olmasıyla yüreğimize ateş düştüğünü kaydetti.

Akçan mesajında, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için gece gündüz teyakkuzda olan kahraman askerlerin şahadet haberinin ülkede derin bir üzüntüye neden oldu. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak gayesiyle bölücü terör örgütü mensuplarına karşı, kararlı ve etkili bir mücadele yürüten silahlı kuvvetlerimiz mensubu 4 kahraman askerimizin şehit olmalarından büyük üzüntü duydum. Milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek, devletin bağımsızlığını korumak gayesiyle bölücü ihanet şebekesine karşı yurt içinde ve yurt dışında gece-gündüz demeden yürüttükleri operasyon sırasında şehit olan kahraman askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet Aynı operasyonda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 6 askerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.