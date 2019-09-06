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İşadamı Akcan, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş adamı Adnan Akcan, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle açıklamalarda bulundu.


Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen İş Adamı Akcan,“Öğrencisi, öğretmeni, yöneticisi ve velisi ile birlikte, birlik ve beraberlik içinde, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, gençlerimiz, yeni eğitim yılında eğitim meşalesini en yükseklere taşıma görevini üstlenmektedirler. Eğitim, geleceğin temellerini atan, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin alt yapısıdır. Değerli öğretmenlerimizin ve ülkemizi güvenle geleceğe taşıyacak olan tüm öğrencilerimizin yeni ders yılını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

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