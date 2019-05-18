İşadamı Akcan'dan 19 Mayıs Kutlama mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde İşadamı Adnan Akcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milleti için bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Adnan Akcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919 Büyük Türk Milletinin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı önemli bir gündür. 19 Mayıs 1919'da canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Türkiye'nin en önemli serveti gençlerimizdir, bu süreçte, hiç kuşkusuz, genç nesillere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Genç nesillerimizin dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için devletimiz var gücüyle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyor. Bizler, Türkiye'yi Dünya'nın önde gelen ekonomileri, hak ve özgürlükler cenneti yapma yolunda emin adımlarla ilerlerken her zaman enerji kaynağımız da gençlerimiz olacaktır. Genç nesillerimizin, mazimizden aldıkları ilhamla, Türkiye'yi daha da büyütmek, hedeflerine ulaştırmak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”