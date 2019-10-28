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İşadamı Akcan'dan, 29 Ekim Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Adnan Akcan yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşku içerisinde kutlamanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti. Akcan, "Cumhuriyetin ilanı, kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafer ile taçlanmasının bir neticesidir. Cumhuriyetimizi ayakta tutan tek kuvvet hiç şüphesiz ki aziz milletin kendisidir. Büyük Türk milleti, cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplum hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları cumhuriyete olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı bilmiştir” ifadelerini kullandı.

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